La qualità della vita di una città si misura anche in base al rispetto delle regole e ai comportamenti di diligenza e senso civico che ognuno deve mette in campo quotidianamente a tutela del bene comune. Amare e tutelare gli animali è importante, per la nostra amministrazione comunale è uno dei punti centrali, visto che l’efficienza e la crescita di una città dipende anche da come tuteliamo gli amici a quattro zampe. Ma amarli non significa lasciare che le strade cittadine e i giardini pubblici appaiano sporchi e privi di pulizia. Oltre alle norme sancite dalla legge, per cui chi non rimuove dalle strade e dalle aree verdi le feci lasciate da un animale, rischia una sonora multa, esiste un’altra regola fondamentale: il buon senso. Ed è a questo che ci appelliamo, affinché tutti concorrano a far sì che a Colleferro prevalga sempre e solo il bene comune. I proprietari di animali domestici devono avvertire questo forte senso di responsabilità. È una regola semplice e di facile applicazione perché gli animali, i cani soprattutto, sono abitudinari, cioè tendono a fare i loro bisogni nello stesso punto.

Ovviamente, se dovesse venire meno questa “regola” civile del buon senso, sarà compito dell’amministrazione comunale effettuare i controlli e a multare sonoramente i cittadini ritenuti responsabili di comportamenti non virtuosi in danno della cosa pubblica e dell’igiene generale. Non solo attraverso controlli e verifiche da parte della Polizia Locale, ma anche attraverso l’ausilio di foto-trappole, collocate in appositi luoghi e aree, che servono appunto a individuare i comportamenti che contrastano con le leggi nazionali e con i regolamenti comunali.

La nostra città è un bene che ciascuno di noi è chiamato a tutelare in prima persona. Nel rispetto degli altri e degli stessi amici animali”.

Il Sindaco

Pierluigi Sanna

L’Assessore al Commercio e al Decoro Urbano

Marco Gabrielli