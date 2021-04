Lazio, maltempo. Allerta meteo da domani mattina e per le successive 9-12 ore

Il Dipartimento della Protezione Civile in data odierna, 17 aprile 2021, ha diramato un’allerta meteo gialla.

L’allerta interesserà la mattinata di domani, 18 aprile 2021 e le successive 9-12 ore ed è prevista per tutta la Regione Lazio. Ecco il bollettino diramato dal Dipartimento di Protezione Civile.

Lazio, allerta meteo gialla da domattina

“A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”, sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalla mattinata di domani, 18 aprile 2021 e per le successive 9-12 ore sulle Zone di Allerta della Regione:

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA :

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA su tutte le Zone.

E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).

Per i possibili effetti al suolo associati alle diverse Allerte per criticità idrogeologica ed idraulica consultare: Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica”

