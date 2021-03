Questa mattina il candidato Sindaco di ”Azione”, Carlo Calenda, ha citato Zagarolo in un’intervista televisiva dove esprimeva un giudizio sulle prossime elezioni comunali di Roma. Questa la replica del Sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi.“Un candidato Sindaco che intende presentarsi a guidare la Capitale d’Italia dovrebbe essere attento a citare in maniera dispregiativa i comuni che ne costituiscono la Città Metropolitana”.

Roma non è Zagarolo

“Roma non è Zagarolo” – continua Panzironi, “certamente: i problemi di una Capitale non possono essere messi in relazione a quelli di un Comune di circa 20.000 abitanti. Mi sarei aspettata, però, una citazione positiva da un aspirante amministratore. Magari Calenda potrebbe trovare in Zagarolo quel laboratorio politico che ha portato la mia Amministrazione a vincere con un centrosinistra unito a Ottobre 2020. Oppure, qualora ci venisse a trovare, potrebbe far tesoro della miriade di associazioni e gruppi di cittadini che rappresentano quello straordinario tessuto sociale che fa di Zagarolo una Città ricca di eventi artistici e culturali. Zagarolo non è la Capitale, ma potrebbe essere meglio in termini di qualità di vita.

Invito sin da subito Carlo Calenda a venirci a trovare per assaporare la storia e l’arte di Palazzo Rospigliosi, delle chiese disseminate sul territorio, e del piccolo Colosseo de ‘Il Tondo'” – conclude Panzironi.