Anzio, incidente tra automobile e un’Ape: 70enne in codice rosso

Brutto incidente ad Anzio tra un’Ape e un’automobile. Ad avere la peggio è stato un uomo di 70 anni portato in ospedale in codice rosso.

Incidente ad Anzio: grave un uomo di 70 anni

Alle ore 10:30 circa, la Squadra VVF 23A, del distaccamento di Anzio, è intervenuta per incidente stradale in Via dell’Armellino,91.

Nello scontro, avvenuto tra un’autovettura e un’Ape 50, i Vigili del Fuoco hanno estratto una persona di circa 70 anni alla guida di quest’ultimo.

Sono stati messi in sicurezza i due mezzi e chiusa temporaneamente la via in questione per i rilievi delle autorità competenti.

L’uomo è stato trasportato all’ospedali riuniti di Anzio Nettuno in codice rosso.