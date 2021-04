Dopo la truffa legata ad alcuni fantomatici dipendenti di una ditta, che dichiaravano che la stessa era stata incaricata dal Comune di Colleferro, ancora una volta c’è qualcuno che si finge ciò che non è. Nel territorio comunale sono stati infatti affissi degli avvisi riguardanti il ritiro in forma gratuita degli indumenti usati.

Commercio abusivo a scopo di lucro anziché beneficenza

Lo scopo dovrebbe essere ovviamente quello di favorire chi non ha possibilità economiche per comprarseli e aiutare a fare spazio chi non ha più bisogno di indumenti o in ogni caso preferisce darli a chi ne ha più necessità. Ebbene, in riferimento ai suddetti avvisi affissi sul territorio di Colleferro, l’Amministrazione Comunale fa presente di aver contattato i responsabili e appurato che non appartengono a nessuna associazione Onlus o di beneficenza.

Trattasi quindi di commercio abusivo a scopo di lucro. I responsabili sono stati dunque diffidati a svolgere l’attività indicata nell’avviso.