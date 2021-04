Prestate molta attenzione a Colleferro, dove sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini e aziende private di aver ricevuto dei contatti a dir poco ambigui. Si tratta infatti di persone che si sono presentate a chi li ha incontrati come dipendenti di un’azienda che gestisce energia e che hanno preso appuntamento con la persona specifica per conto del Comune di Colleferro.

Truffa a Colleferro

Tuttavia, l’Amministrazione Comunale ha smentito di aver dato mandato a taluna azienda di contattare cittadini e privati. Si tratta dunque di una truffa. Al momento, non è noto se la truffa in questione stia avvenendo soltanto sul territorio di Colleferro o se le persone sono state contattate anche nei Comuni limitrofi. Invitiamo gli utenti a segnalarcelo sia in privato, sia nei commenti.

Ricordiamo a tutti che è bene evitare di aprire a sconosciuti, se non previo appuntamento accertato e in ogni caso è bene verificare gli estremi dichiarati da una persona e contattare gli enti i quali afferma di rappresentare. “Nessuno dal Comune sta chiamando od è stato autorizzato a farlo per conto dello stesso.

Raccomandiamo dunque di fare attenzione e di non prendere appuntamenti con nessuna azienda in nome o per conto del Comune” – spiega l’Amministrazione di Colleferro.