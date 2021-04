Tor Tre Teste. In fiamme l’apparato elettrico di un ripetitore: intervengono i Vigili del Fuoco

Oggi, 15 aprile 2021, alle ore 00:30 circa, la S.O. ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 2 (12/A) con il supporto dell’Autoscala per un incendio dell’apparato elettrico di un ripetitore, a Roma, in zona Tor Tre Teste.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno appurato che a bruciare era un’antenna di quinta generazione 5 G alta circa 25 metri.

Lo spegnimento alla base della struttura, dove era ubicata la cabina elettrica con annessi cavi e batterie tampone, è avvenuto grazie all’utilizzo di estintori a polvere. Si è richiesto inoltre l’invio del personale Acea Reti per il distacco dell’alimentazione.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura, è intervenuto il nucleo investigativo dell’Arma, che ha messo sotto sequestro l’intero impianto per i rilevamenti necessari all’accertamento dei fatti.

