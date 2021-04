Rocca Priora. Attivo il centro vaccinale alla Casa della Salute

Il piano vaccinale della Regione Lazio procede a pieno regime e via via si stanno attivando nuovi punti vaccinali sul territorio. E ora tra i centri vaccinali presenti al momento della prenotazione sul sito di Salute Lazio, è possibile scegliere anche la Casa della Salute di Rocca Priora.

Rocca Priora, attivo il centro vaccinale

“Un traguardo importante per tutte le nostre cittadine e i nostri cittadini e anche dei comuni limitrofi che hanno a disposizione un nuovo punto vaccinale a Rocca Priora e a pochi passi da casa. Grazie al lavoro del Direttore Narciso Mostarda dell’ASL Roma 6, dei tecnici, sanitari e medici della Casa della Salute, l’ex Cartoni era stato sin da gennaio scorso individuato e approntato come centro vaccinale anti-covid ed eravamo in attesa che gli approvvigionamenti delle dosi di vaccino e il proseguo della campagna stessa di vaccinazione permettessero di poter ampliare l’offerta dei punti vaccinali sul territorio, tra cui questo di Rocca Priora.

In questo modo la campagna di vaccinazione potrà proseguire in maniera ancora più spedita. Ringrazio ancora ad Asl Roma 6 e auguro buon lavoro a tutti gli operatori sanitari della Casa della Salute”, dichiara la Sindaca Anna Gentili.

Foto di repertorio