Vivere una gravidanza e un parto in questo periodo così delicato e difficile come quello che stiamo vivendo, non deve essere stato semplice. Alle piccole, alle mamme e ai papà e ai nonni e nonne vanno i nostri migliori auguri, con il desiderio che una volta passata la pandemia potremmo incontrarli e accoglierli in Comune.”, commenta la Sindaca Anna Gentili.