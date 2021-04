Segni, grave incidente in via Carpinetana avvenuto poco fa

Un incidente di proporzioni apparentemente gravi è avvenuto pochi minuti fa in via Carpinetana, nel territorio di Segni. Il sinistro è accaduto, per dinamiche ancora da chiarire, nella strada SR 609 che da Colleferro porta a Gavignano, nelle vicinanze di un noto bar locale.

Incidente sulla Carpinetana oggi

Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’Ordine. Non è ancora chiara la situazione legata a eventuali feriti, ma alcuni testimoni hanno riferito che si è trattato di un brutto incidente. Fortunatamente, la zona non è molto trafficata poiché periferica, ma il manto stradale non è molto largo e questo potrebbe creare ritardi per gli automobilisti che in questo momento stanno transitando nella zona.

Ricordiamo che l’impatto è avvenuto nella prima serata di oggi, 12 aprile 2021. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio