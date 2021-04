Alle ore 9:15 circa, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra 11A del distaccamento dell’Eur e un’autobotte per incendio abitazione in via di Grotte d’Arcaccio.

Incendio all’Eur oggi

Le fiamme sono divampate nella camera da letto e il denso fumo sprigionato ha interessato anche una porzione di cucina.

Contestualmente, si rinveniva il decesso di una donna e il ferimento del figlio; quest’ultimo veniva estratto dall’abitazione dai Vigili del Fuoco ed assicurato alle cure del 118 che lo trasportavano in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Sul posto funzionario di servizio e Carabinieri Eur per quanto di loro competenza.