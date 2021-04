Eur, spaventoso incendio in un appartamento: muore una donna

Brutto incendio nella zona dell’Eur, a Roma. Morta una donna, suo figlio trasportato d’urgenza in uno degli ospedali della Capitale in condizioni piuttosto gravi.

Eur, incendio all’interno di un appartamento: morta una donna

Ha perso la vita una donna mentre suo figlio è ricoverato in gravi condizioni presso uno dei nosocomi di Roma. È successo tutto oggi, lunedì 12 aprile 2021, in zona Eur a Roma. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un appartamento, per circostanze ancora da chiarire, ha preso fuoco. Un incendio vasto che non ha lasciato scampo alla donna.

Al momento i motivi del rogo sono al vaglio degli inquirenti che non escluderebbero nessuna pista. Tra quelle che stanno emergendo nelle ultime ore ci sarebbe quella legata ad un suicidio, ipotesi che però al momento non trova conferme.

Potrebbero esserci aggiornamenti.