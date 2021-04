Da giorni sono in televisione e stanno portando avanti una protesta volta alla riaperture delle attività commerciali. Si tratta dei manifestanti “Io Apro” che oggi scenderanno a manifestare davanti Montecitorio. Stando a quanto dice la questura però, il tutto sarebbe “non autorizzato”.

Manifestanti “Io Apro” pronti a scendere in piazza nonostante il divieto della Questura

Ventimila, trentamila o forse di più? Questo non si sa, fatto sta che, da diversi giorni, i manifestanti del movimento “Io Apro”, unione di commercianti che ribadisce a gran voce la riapertura delle attività, è pronta a scendere in piazza, e che piazza! davanti Montecitorio.

Si ribadisce che, nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di contrasto alla diffusione del virus Sars Covid-19, in conformità a quanto disposto dalla normativa che, la piazza in questione può ospitare un numero massimo di 100 manifestanti.

Il fatto curioso però, è che la manifestazione non è stata autorizzata da parte della Questura e questo ha creato molti malumori tra i manifestanti. I pullman però sono pronti a partire e non si sa il numero preciso di persone che scenderà a Roma per protestare. L’appuntamento, secondo quanto si apprende sui social, è fissato per le ore 14:00.

Il clima, nonostante la giornata grigia, potrebbe farsi presto incandescente. Le Forze dell’Ordine non si stanno facendo trovare impreparate. Nella giornata saranno attivi controlli in modo capillare: dai caselli autostradali e dalle stazioni. Ulteriori decisioni verranno prese in tempo reale.