Lazio, è tempo di riaprire? Ecco cosa può succedere il 20 aprile 2021

L’Italia non ha più zone gialle. Difatti, con l’approvazione dell’ultimo decreto firmato il 30 aprile scorso, la nostra penisola è divisa per colori rosso e arancione. Questo ha inciso sulle possibili riaperture di bar, ristoranti e palestre che dovranno ancora aspettare. Ci saranno novità a breve?

C’è la possibilità di riaprire?

In realtà si, però tutto dipenderà dall’andamento della salute epidemiologica e dai monitoraggi fatti dall’ISS. Una prima data utile che incontriamo è quella del 20 aprile 2021 dove, in caso di calo significativo dell’indice RT nelle Regioni, possiamo tornare prima di maggio alla sperata zona gialla.

Con essa è prevista una riapertura significativa di bar, ristoranti e parrucchieri. I servizi di ristorazione potranno aprire a pranzo effettuando servizio a tavolo con una probabile chiusura anticipata fissata tra le 15 e 16 (orario in cui dovrebbero esserci maggiori assembramenti). Nella stessa giornata potrebbe esser prevista anche la riapertura di parrucchieri, estetiste, ecc.

Teatri e cinema: slitterà ancora la riapertura?

Discorso diametralmente diverso, invece, verrà fatto per cinema e teatri. Inizialmente la riapertura era prevista per il 27 marzo, ora invece è slittata a data da definirsi. Un colpo duro soprattutto per i gestori ma, curva epidemiologica permettendo, non è detto che la situazione non possa cambiare.

Stesso discorso vale per lo sport: palestre e piscina, anche in zona gialla, dovrebbero rimanere chiuse.