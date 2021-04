Continuano i controlli da parte della Polizia Locale sul rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, con oltre 80 sanzioni elevate in questo week end per violazioni delle disposizioni anti contagio: assembramenti, consumo e vendita irregolare di alcolici le principali contestazioni.

In alcuni casi gli illeciti hanno riguardato il mancato uso delle mascherine e gli spostamenti senza valido motivo dopo le ore 22.

Polizia Locale, controlli sulla salute pubblica: oltre 80 gli illeciti rilevati in questo fine settimana. Numerosi gli interventi per assembramenti

Particolare attenzione ai luoghi tipici della “movida”: diversi assembramenti in orario serale nelle zone del Centro Storico, Trastevere, Parioli, piazza Bologna e San Lorenzo.

A piazza Testaccio, ieri sera, diverse pattuglie sono dovute intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza a causa del mancato rispetto del distanziamento interpersonale. Stesso intervento a piazza Vittorio, dove gli operanti hanno proceduto anche al sequestro di oltre un quintale di prodotti alimentari ad alcuni cittadini di nazionalità senegalese, che stavano vendendo cibo e bevande senza la prescritta autorizzazione.

In pieno Centro Storico scattate le sanzioni per una struttura ricettiva di B&B che stava somministrando irregolarmente la cena a un gruppo di persone. Nei confronti dell’attività sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa.

Oltre un centinaio i veicoli controllati nelle notti di questo weekend e più di 300 le verifiche eseguite presso i minimarket, con una ventina di illeciti riscontrati per la vendita irregolare di alcolici dopo le 18.00.

I controlli della Polizia Locale di Roma sono in tuttora in corso in queste ore al fine di assicurare il rispetto delle norme anti contagio su tutto il territorio capitolino.