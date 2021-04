Roma, fugge dai controlli a tutta velocità, ma si schianta contro un’auto

Gli uomini delle volanti della Questura di Roma, nella zona di competenza del III Distretto Fidene Serpentara hanno arrestato 2 uomini in due diversi controlli di polizia.

Ecco cosa è successo

Il primo al Tufello dove D.D. di 23 anni alla vista della volante ha cercato subito di cambiare strada per non essere controllato ma, fermato è stato trovato in possesso di denaro in contante e numerose dosi di cocaina. Ultimati gli atti è stato arrestato per detenzione.

Il secondo invece è stato notato su via della Bufalotta, direzione GRA: P.D. 34enne romano, a bordo del suo scooter per non essere fermato dai poliziotti ha iniziato ad accelerare la marcia e a sorpassare le macchine in coda fino ad andare ad impattare con un’autovettura dove è caduto a terra.

Bloccato è stato trovato con 1 involucro contenente cocaina. Perquisita anche la sua abitazione dove gli agenti hanno rinvenuto altra droga tra hashish e cocaina. Trattato negli uffici di polizia di Fidene, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio, in attesa della direttissima.