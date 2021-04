Mondadori cerca personale per un bookshop di Roma: i requisiti

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Mondadori è alla ricerca di personale da inserire presso uno dei bookshop di Roma. Ecco i dettagli.

Roma, Mondadori cerca personale: i requisiti

Il candidato ideale ha una laurea in ambito umanistico e un livello di cultura generale decisamente buono. Dovrà inoltre possedere un’ampia conoscenza del mondo dell’arte e della cultura in generale e parlare fluentemente l’inglese perché spesso si troverà a che fare con turisti stranieri. La conoscenza di altre lingue costituirà un ulteriore punto a favore in sede di selezione. Ancora, tra i requisiti necessari alla candidatura, anche una certa familiarità con i principali sistemi di cassa e di pagamento pos e con le dinamiche di apertura/chiusura cassa e tenuta dei registri contabili. E ancora, forte orientamento al cliente, buone capacità a relazionarsi e adattarsi a seconda della persona che si ha di fronte.

Come candidarsi per l’offerta di lavoro Mondadori

Candidarsi è semplice. Basterà visitare il sito Mondadori, nella sezione dedicata all’annuncio per la libreria nel Museo, è usare il bottone rosso in fondo alla pagina per inviare il curriculum. C’è tempo fino al 30 aprile, ma affrettatevi: la concorrenza potrebbe essere serrata!