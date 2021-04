Primark assume personale: posizioni aperte anche a Roma. Le info

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, Primark assume personale. Posizioni aperte anche a Roma.

Primark assume a Roma e in altre città: le posizioni aperte

Primark è una nota catena di abbigliamento irlandese apprezzata in tutto il mondo per la capacità di offrire ai propri clienti collezioni di tendenza, oltre che accessori e oggettistica a prezzi molto accessibili. Attualmente l’azienda è in fase di espansione e, proprio in Italia, ha in programma l’apertura di ben otto punti vendita. I nuovi store porteranno alla creazione di numerosi posti di lavoro che riguarderanno soprattutto addetti vendita, sales floor manager e allievi manager. I punti vendita saranno aperti a Roma, Caserta, Milano, Catania, Chieti, Venezia, Torino e Bologna.

In questo 2021, in particolare, è prevista l’inaugurazione del nuovo store romano nel centro commerciale Roma est. Entro l’anno verranno inoltre aperti anche i punti vendita a Misterbianco (Catania) e presso il centro commerciale Megalò a Chieti. Bisognerà invece attendere il 2022 per le aperture dei nuovi negozi a Grugliasco (Torino), Caselecchio Reno (Bologna), Marghera (Venezia), Caserta e Milano. Ulteriori offerte di lavoro sono disponibili a questa pagina.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte possono essere consultate e approfondite direttamente sul sito ufficiale di Primark, nella sezione “Carriere”. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online.