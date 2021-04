Lutto nella comunità di Labico: è morto Don Antonio, parroco della Chiesa Sant’Andrea Apostolo di Labico. Lo ha confermato il primo cittadino, Danilo Giovannoli.

Il post Facebook del Sindaco di Labico, Danilo Giovannoli

Ho da poco appreso la tremenda notizia della morte di Don Antonio, parroco della Chiesa Sant’Andrea Apostolo di Labico.

Non riesco a scrivere molto in questo momento di grande tristezza e dolore, per la comunità cattolica e per la comunità laica di Labico.

Sono vicino a tutti e tutte in questo bruttissimo momento, l’affetto e la guida di Don Antonio ci mancheranno sempre