Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, è uscito il bando di concorso per 130 posti di Commissario di Polizia di Stato.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il prossimo 29 aprile. Siete interessati a partecipare? In questa sezione potrete trovare tutte le informazioni utili sui concorsi per entrare in Polizia. Di seguito inoltre potrete avere accesso direttamente a tutte le indicazioni necessarie per inoltrare la vostra domanda e poter così partecipare al concorso che, come detto, mette a disposizione 130 posti.

Concorso per 130 posti di Commissario di Polizia di Stato: requisiti

Di seguito ecco elencati alcuni dei requisiti considerati fondamentali per poter partecipare al bando:

cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

possesso delle qualità morali e di condotta previste dagli specifici articoli

età inferiore a trent’anni

idoneità psichica, fisica e attitudinale

laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico

Potrete trovare maggiori informazioni sui requisiti considerati necessari per partecipare al concorso pubblico per commissario di Polizia di Stato direttamente sul bando ufficiale.

Come partecipare al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e redatta utilizzando esclusivamente la procedura informatica prevista dal sito ufficiale della Polizia di Stato. Dovrete selezionare la sezione relativa ai concorsi e da quella pagina dovrete avanzare la vostra candidatura. Il procedimento è semplice e richiederà pochi minuti. Dovrete seguire attentamente le istruzioni che però saranno chiare e precise. Una volta inoltrata la domanda, dovrete attendere maggiori disposizioni sulla modalità di svolgimento del concorso.

Le prove

Il concorso vedrà una prova preselettiva oltre che accertamenti psico fisici e attitudinali. E ancora, prove scritte, una prova orale e la valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti. Volete avere maggiori informazioni sulle prove da sostenere? Potrete allora consultare il bando ufficiale del concorso per togliervi ogni dubbio. Ricordate che avete ancora qualche settimana di tempo per inoltrare la vostra candidatura ufficiale.