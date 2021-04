La Giustiniana. Principio di incendio in una struttura: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 9:15 circa di oggi, 8 aprile 2021, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato una Squadra Operativa del distaccamento di Monte Mario e il TA/6 per un principio di incendio in Via Maurizio Giglio, località La Giustiniana.

La Giustiniana, principio di incendio

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno proceduto allo spegnimento di un quadro elettrico posto al secondo piano della struttura.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata; sul posto funzionario di turno e capo turno provinciale.

Foto di repertorio