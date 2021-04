Rimane ancora da chiarire la natura dell’incendio che ha coinvolto il Bar Garden a Colleferro. Il fatto è avvenuto questa notte, 8 aprile 2021, verso le 3:00.

Non si esclude che possa trattarsi di un incendio doloso.

Colleferro, incendio doloso al Garden?

Al momento, il bar è comunque aperto, per quanto concerne comunque le attività possibili in zona arancione: il fuoco non ha danneggiato in maniera significativa l’esercizio.

Poco dopo la segnalazione dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e successivamente c’è stato l’intervento delle forze dell’Ordine. Sarebbero già stati individuati i responsabili, ma seguiranno aggiornamenti più certi a breve.

Di seguito, una foto del locale come si presenta stamattina.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11:10

L’incendio sembrerebbe essere stato appiccato in seguito ad un litigio; al momento si sta procedendo con la supervisione delle telecamere di videosorveglianza.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.