Lazio, vaccini. Al via dal 7 aprile le prenotazioni per chi ha 64 e 65 anni. Gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dal sito di Salute Lazio e della Regione Lazio, da mezzanotte del 7 aprile saranno aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia di età 65-64 anni, ovvero per i nati nel 1957 e 1956.

Le prenotazioni si possono effettuare o sull’app Salute Lazio o sul sito di Salute Lazio: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome

D’Amato: “Grazie alla Polizia per la straordinaria collaborazione”

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato per la straordinaria collaborazione presso il centro vaccinale di via Magnasco a Roma. Sono state raggiunte le 10 mila somministrazioni. Grazie per esserci sempre”, lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Unità Crisi Lazio: “A Pasquetta oltre 18mila somministrazioni”

“Ieri nel giorno di Pasquetta sono state 18.649 mila le vaccinazioni somministrate nel Lazio che rappresentano oltre il 20% delle somministrazioni totali eseguite a livello nazionale. Una somministrazione su 5 in Italia è stata eseguita nel Lazio”, lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Foto di repertorio