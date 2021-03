Bando graduatorie personale ATA terza fascia: ecco il decreto

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, è disponibile il decreto che avvia la procedura concorsuale relativa all’aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia per il triennio scolastico 2021-2023.

Bando graduatore personale ATA terza fascia: il decreto

Il bando per le graduatorie del personale ATA terza fascia è finalmente uscito. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti appena reso disponibile il decreto che avvia la procedura per l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio scolastico 2021-2023. Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale questa sera.

Il testo è già disponibile in quanto il MIUR lo ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali, insieme alla nota ministeriale relativa all’indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23. Diverse le novità introdotte.

In primo luogo la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, sia per l’inserimento che per conferma, aggiornamento e depennamento, attraverso l’applicazione POLIS. I candidati dovranno inoltre disporre delle credenziali SPID. La scelta delle 30 scuole ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia va invece fatta direttamente al momento della compilazione online della domanda. Inoltre, potranno rientrare nella terza fascia delle graduatorie gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi. Infine, saranno valutate come titoli culturali tutte le certificazioni informatiche indicate nel decreto.

Bando graduatorie personale ATA terza fascia: i profili

Il bando è aperto alla selezioni di diverse figure e ruoli. Sarà quindi possibile partecipare per il profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, infermiere e assistente tecnico. Ulteriori informazioni sulle graduatorie per il personale ATA sono disponibili a questa pagina.

Come candidarsi

Il bando ATA sarà pubblicato anche sul portale web del MIUR e sui portali degli Uffici scolastici regionali, degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, invece, potrà essere presentata dal 22 marzo al 22 aprile sul sito del MIUR.