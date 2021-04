Ferentino, sospensione idrica giovedì 8 aprile: ecco tutte le info

Il portale Acea comunica che giovedì 8 aprile 2021 si verificherà una sospensione idrica in alcune zone del comune di Ferentino.

Ferentino, sospensione idrica giovedì 8 aprile

“Si comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Giovina Tofe, nel Comune di Ferentino, giovedì 8 aprile dalle ore 09:30 fino alle ore 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate saranno le seguenti:

via Roanzi Vallone

via Stufa Pigna Castello

località Parco delle Molazzete

via Minerva

via Soda Cancello

via dell’Olmo

via Costa Bianchina

via Sterpara

via della Botte

via Colle Castello

via delle Rose

via Valle Vivuta

parte di via Casilina Nord

via Cupiccia

via Valle Para

via Colle Rosati

via Tofe

via delle Vigne

via Antera

via Farneto

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti)”, è quanto si apprende dal sito di Acea.

Foto di repertorio