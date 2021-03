Ieri i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno contestato la violazione alle norme ambientali ad una 60enne del posto.

I fatti

I militari operanti intervenivano in via Fossa Divisa, ove verificavano l’accumulo di un cospicuo quantitativo di rifiuti solidi consistenti in arredi ed elettrodomestici oltre a materiali speciali in plastica, gomma e ferro, dannosi per salute pubblica.

I Carabinieri sono riusciti in breve tempo ad individuare e rintracciare la responsabile della violazione ambientale mediante il rinvenimento sul posto di documentazione a lei riferibile.