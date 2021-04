Stefano Fabroni, il Presidente del Comitato Salute ed Ambiente territorio Asl Rm 5, chiede ancora un incontro al direttore generale della Asl.

La pandemia da Covid-19 ha portato numerosi problemi negli ospedali e nelle cliniche di tutta la nazione.

In particolare, il Comitato chiede di poter discutere con il direttore della Asl Roma 5, il dottor Santonocito, in merito alla situazione del pronto soccorso di Colleferro. “Il nosocomio di Colleferro si trova nella condizione di dover gestire anche i pazienti (non Covid) provenienti dalle città limitrofe, in quanto l’ospedale di Palestrina è diventato, esclusivamente, centro Covid” – si legge nella mail pubblicata sulla pagine social del Presidente.

Ancora dal Comitato: la seconda problematica sarebbe “l’organico del personale di anestesia e rianimazione, in relazione all’inaugurazione della nuova terapia intensiva di Palestrina e la carenza di cardiologi per cui non viene garantita la copertura H24”.

Inoltre, il Presidente Fabroni, chiede di poter parlare della carenza di posti letto per i pazienti non Covid, in relazione a tuti gli ospedali della Asl Rm5.

Foto di repertorio