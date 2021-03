Paliano, dimentica medicinali vitali per il figlio sul bus: paura per una donna

Intorno alle ore 15:00 di ieri, a Paliano, i Carabinieri della locale Stazione, allertati dalla centrale operativa di Anagni, intervenivano in soccorso di una donna e dei suoi due bambini in località “Castellaccio”.

Ecco cosa è successo

La donna vagava pericolosamente sulla via Casilina in evidente stato di agitazione in quanto aveva dimenticato sull’autobus dei medicinali di vitale importanza che uno dei propri figli assume. I militari, messa in sicurezza la donna ed acquisite notizie utili al rintraccio dell’autobus, nell’arco di brevissimo tempo riuscivano a rintracciare il mezzo ed a recuperare i medicinali, che venivano immediatamente restituiti alla donna.

Un gesto che colpiva visibilmente la donna, commossa dall’azione solidale dei Carabinieri.