Acilia, spaccio di droga e armi: problemi per un uomo e una donna

Gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, transitando in via Daniele Badiali, ad Acilia, hanno sottoposto a controllo una vettura con a bordo un uomo, G. M. di 33 anni, e una donna, entrambi romani.

Roma. Arrestato dalla Polizia di Stato 33enne romano per spaccio. Denunciata anche una donna

Il loro comportamento, unito al fatto di non saper dare una valida motivazione sulla loro presenza in strada in quel momento, ha insospettito gli agenti che hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale. Nella tasca dei pantaloni sono stati ritrovati 1200 euro in contanti mentre, in auto, sono stati recuperati 4,42 grammi di cocaina.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 60,55 grammi di cocaina, 44,79 grammi di marijuana e 136 grammi di hashish oltre a 570 euro in contanti e un bilancino elettronico. Inoltre, è stata rinvenuta all’interno di una sacca una pistola tipo revolver con matricola abrasa, che da successivi accertamenti, è risultata essere stata utilizzata qualche tempo prima per commettere una rapina.

L’uomo, trovato in possesso di diversa tipologia di sostanza stupefacente, è da ritenersi probabile importante anello nella catena di distribuzione e spaccio di sostanza stupefacente della zona.

Accompagnato negli uffici del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio oltre che per detenzione di arma comune da sparo clandestina mentre la donna che si trovava in macchina con lui è stata denunciata in stato di libertà.