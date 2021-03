L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE VICINA AI LAVORATORI METTERA’ IN CAMPO TUTTE LE AZIONI A LORO TUTELA”

Il Sindaco incontra i rappresentanti sindacali Coop

“Oggi ho incontrato, insieme all’Onorevole Sebastiano Cubeddu, membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, ed ai Consiglieri Comunali Matteo Castorino, Giuliano Santoboni e Maurizio Celani, i rappresentanti sindacali dei lavoratori Coop all’interno del Centro Commerciale Tiburtino, per raccogliere le loro preoccupazioni rispetto al passaggio dell’ipermercato dalla Coop (Alleanza 3.0) al gruppo Conad”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Un passaggio che coinvolgerebbe 64 lavoratori diretti e circa 25/30 dell’indotto- prosegue il Primo Cittadino- che al momento non hanno nessuna certezza sul proprio futuro occupazionale. La comunicazione del passaggio è, infatti, avvenuta lo scorso 22 marzo, attraverso una videoconferenza tra le dirigenze di Coop e Conad e le sigle sindacali ma, allo stato attuale, non è pervenuta nessuna comunicazione scritta. Stando, quindi, alle comunicazioni verbali il passaggio dovrebbe avvenire entro la fine di maggio”.

“Tra le intenzioni della nuova dirigenza- prosegue il Sindaco- c’è quella di ridimensionare il punto vendita da 5mila metri quadri a circa 2,5mila metri quadri. Il timore dei lavoratori, condiviso dalla nostra Amministrazione, è nel rischio della riduzione del personale che, in un periodo già difficile come questo, è sicuramente inaccettabile”.

“La nostra Amministrazione è vicina ai lavoratori e metterà in campo tutto ciò che è in suo potere per arrivare a scongiurare questa possibilità- conclude Barbet- anche valutando l’opportunità di rivolgersi all’Antitrust per segnalare la posizione dominante di Conad all’interno del nostro territorio”.