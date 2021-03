I Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato un 43enne italiano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, notando un insolito via vai dall’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, hanno avviato un prolungato servizio di osservazione, nel corso del quale è stato fin da subito evidente il mutato tenore di vita del 43enne, ben lontano da quello di un disoccupato da lungo tempo.

Una volta acquisiti tutti gli elementi utili e dopo averne studiato i movimenti, i Carabinieri hanno deciso di intervenire con un blitz scattato alle prime luci del mattino di ieri.

Nell’appartamento, i militari hanno rinvenuto hashish e cocaina per un totale di circa 100 grammi nonché tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Il 43enne è stato arrestato e portato nella caserma della Tenenza di Guidonia, in attesa dell’udienza di convalida che, celebratosi oggi, ha previsto per lui la misura degli arresti domiciliari.

Foto di repertorio