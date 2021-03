Il Premier Draghi ha ricevuto questa mattina, 30 marzo 2021, la dose del vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus, presso l’Hub allestito nella Stazione Termini, insieme a sua moglie.

Roma Termini, vaccinato il premier Draghi

Di seguito, le dichiarazioni di Alessio D’Amato, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio:

“Stamani il Premier Draghi e la sua consorte hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca attraverso la prenotazione online e secondo le modalità delle Regione Lazio. Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si è svolto regolarmente e con discrezione.

E’ stato in fila come gli altri utenti e le operazioni si sono svolte nei tempi previsti e successivamente ha atteso tranquillamente il quarto d’ora di controllo. Al termine gli è stato consegnato a lui e sua moglie, come avviene per tutti, il promemoria della vaccinazione effettuata”.

Fonte foto: https://twitter.com/SaluteLazio/status/1376833049833406464?s=1001