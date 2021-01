Il maltempo conta i danni in tutta Italia, tra le città anche Roma. Sono numerose le segnalazioni fatte dai Vigili del Fuoco a causa di allegamenti, tra questi anche la via Laurentina. Disagi anche sulla Collatina.

Laurentina, condizioni critiche a causa del maltempo

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sul mondo della viabilità Astral. Nella giornata di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, la via Laurentina è chiusa al traffico al km 16+500 a causa di un allagamento. Difficile la viabilità e sono tante le macchine ferme.

Non solo via Laurentina però, strada chiusa anche tra via Capranesi e il civico 439 di via Collatina. Difficoltà di circolazione anche in via di Marco Simone a causa di alcune vie allagate.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione.