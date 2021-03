Nella notte dei vandali hanno fatto irruzione nell’Auditorium Fabbrica della Musica, a Colleferro. In particolare, la struttura è stata messa a disposizione per effettuare le vaccinazioni contro il Covid-19.

A darne notizia è stato il sindaco della città, Pierluigi Sanna:

“Questa notte dei vandali hanno fatto irruzione nell’Auditorium Fabbrica della Musica, non si sa se in cerca di vaccini oppure per il gusto del danno alla comunità.

La Asl ed il Comune stanno facendo tutto da questa mattina presto affinché oggi ci sia normalità nel servizio e, sebbene con qualche ritardo, la vaccinazione venga effettuata regolarmente.

Sono certo che i colpevoli verranno trovati e denunciati immediatamente”.

