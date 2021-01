L’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro è stato messo a disposizione per i vaccini contro il Covid-19. Ecco le parole del Sindaco Sanna.

Il post del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna

Ieri mattina la Asl ci ha chiesto un ulteriore impegno, un ulteriore sforzo: occorre subito un luogo, vicino l’ospedale (per motivi di possibili emergenze di reazione) per iniziare a vaccinare la popolazione, soprattutto quella anziana di tutto il territorio.

Il Comune di Colleferro non si tira mai indietro, soprattutto nella lotta al Covid. Abbiamo visto vari luoghi ed alla fine si è convenuto di usare l’Auditorium Fabbrica della Musica che è stato immediatamente messo a disposizione (come già fatto per i tamponi).

I cittadini di tutto il territorio potranno vaccinarsi in una struttura nuova, senza barriere architettoniche, dotata di ampio parcheggio e facilmente raggiungibile vista la centralità all’interno del distretto che va da Carpineto Romano a Labico.

Collaborazione tra istituzioni secondo noi significa questo! Uniti in questa guerra possiamo vincere.

Ringrazio tutti i dipendenti Asl presenti e coinvolti in questa scelta e nelle operazioni di vaccinazione, in special modo il collega sindaco di Labico Danilo Giovannoli, al quale mi sono raccomando di tenere ben conservata una delle strutture più nuove e belle della nostra Colleferro.

Foto di repertorio.