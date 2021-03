Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro in tema di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga.

I Carabinieri della Stazione di Labico hanno arrestato un 48enne italiano, disoccupato e con precedenti specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno notato mentre si aggirava a piedi nel centro della cittadina e al normale controllo da parte dei militari è apparso subito nervoso. Nelle sue tasche sono state, poi, trovate alcune dosi di cocaina pronte per essere spacciate.

La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha consentito di sequestrare 361 grammi di marijuana, due grammi di hashish, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato portato in caserma e, successivamente, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. All’esito del rito abbreviato, l’attività dei Carabinieri di Labico è stata convalidata e per il 48enne è scattata la pena di 2 anni e 9 mesi con pena sospesa.

Foto di repertorio