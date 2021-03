“Considerata l’alta incidenza Covid tra la popolazione scolastica, di concerto con la ASL, ho ritenuto opportuno mantenere chiuso l’Ic Via Leonardo da Vinci (ogni scuola) anche nel caso di un ritorno del Lazio in zona arancione.

Utilizzeremo tre giorni per tamponare tutti gli alunni e le alunne che frequentano la nostra scuola.

So che per qualcuno potrebbe comportare problemi di organizzazione della vita familiare ma ritengo che la salute venga prima di tutto e che, proprio adesso, non possiamo permetterci nessuna leggerezza sebbene la scuola abbia sempre attuato i protocolli anti-covid.