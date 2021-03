Satellite Pléiades Neo 3 per il prossimo lancio di Vega di Arianespace

Sono iniziati i preparativi del carico utile nella Guyana francese per la prossima missione di Arianespace, che consiste nell’utilizzare l’ascensore leggero Vega per dispiegare il primo satellite della costellazione Pléiades Neo e altri passeggeri in una configurazione piggyback.

Prodotto da Airbus Defence and Space, Pléiades Neo 3 è arrivato ieri all’aeroporto Félix Eboué vicino a Cayenne, quindi ha viaggiato su strada fino allo spazioporto per iniziare la sua elaborazione. Il decollo di questa missione Vega – designato Volo VV18 nel sistema di numerazione della famiglia di lanciatori di Arianespace – è previsto nelle prossime settimane dalla base spaziale equatoriale.

Previsto per il lancio nelle prossime settimane su un lanciatore Arianespace Vega, il primo dei satelliti ad altissima risoluzione Pléiades Neo di nuova generazione di Airbus viene mostrato mentre è pronto per la spedizione da Tolosa, in Francia, alla Guyana francese.

Pléiades Neo 3 è arrivato nella Guyana francese insieme a Pléiades Neo 4, il secondo satellite programmato per unirsi alla costellazione Pléiades Neo – che è finanziata, prodotta, posseduta e gestita da Airbus Defence and Space. Pléiades Neo 4 orbiterà sul successivo volo di Arianespace Vega.

Quando sarà completamente implementata, la costellazione Pléiades Neo di Airbus comprenderà quattro satelliti identici per fornire ai clienti commerciali e istituzionali immagini ad alta risoluzione. Fasi a 90 ° e operati nella stessa orbita, questi satelliti devono essere in grado di visitare qualsiasi punto del globo almeno due volte al giorno.

Continuano i servizi di lancio di piccoli satelliti di Arianespace

Il programma SSMS, avviato dall’Agenzia spaziale europea (ESA) con il contributo della Commissione europea, consente ad Arianespace di offrire soluzioni di ride-share su misura per il mercato dei piccoli satelliti. Arianespace ha eseguito il primo lancio di SSMS utilizzando un veicolo Vega nel settembre 2020, distribuendo con successo oltre 40 piccoli CubeSat e sette microsatelliti nell’orbita sincrona del Sole.

Il sistema di erogazione Small Spacecraft Mission Service è un prodotto ESA sviluppato dall’italiana Avio sotto la guida dell’agenzia spaziale, ed è prodotto dalla società ceca SAB Aerospace s.r.o. (CZ).

Composto da componenti modulari, il dispenser è assemblato per fungere da interfaccia con payload raggruppati composti da microsatelliti e CubeSat. Capace di accettare una gamma completa di combinazioni di payload, la configurazione SSMS è stata progettata per essere il più reattiva possibile nel soddisfare le esigenze del mercato dei servizi di lancio per i clienti istituzionali e commerciali.