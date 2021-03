L’Avio di Colleferro ha firmato, a Roma, un accordo con Arianespace per dare il via alla produzione i altri dieci lanciatori Vega C per il periodo 2023-2026.

La firma è avvenuta alla presenza del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e del Ministro francese, Le Maire. Lo comunica con un post su Linkedin Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio Spa.

Grandi prospettive per il futuro nell’Avio di Colleferro, l’azienda leader nel settore della propulsione spaziale.

Fonte immagine di copertina Giulio Ranzo