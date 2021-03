Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Tuscolana nel tratto tra Piazza di Cinecittà e la Stazione Metropolitana di Porta Furba.

Raggi: “Più sicurezza e decoro su una delle strade più percorse dai cittadini”

I lavori, eseguiti in orario notturno per non arrecare disagi alla viabilità locale, hanno un costo complessivo di circa 1,3 milioni di euro e prevedono il rifacimento dell’asfalto, la ricostruzione di tratti di marciapiedi divelti, la pulizia della vegetazione infestante, di caditoie e tombini con il ripristino della funzionalità del sistema idraulico, restyling della segnaletica orizzontale e verticale.

“Via Tuscolana è un altro cantiere partito sulle strade della nostra città. L’obiettivo è sempre lo stesso: migliorare la sicurezza non solo per auto e scooter, ma anche per biciclette e monopattini. Con il Programma #StradeNuove siamo impegnati con interventi di questo tipo su tutto il territorio“, spiega la sindaca Virginia Raggi.

“Era molto tempo che via Tuscolana aspettava un intervento di riqualificazione completa, soprattutto su questo tratto. I lavori vengono effettuati di notte per non creare difficoltà al traffico locale. Questa importante asse viario ogni giorno viene percorso da migliaia di veicoli ed è soggetto a veloce usura nel tempo“, sottolinea l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.