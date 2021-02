Incendio su un bus Atac: si tratta di un mezzo della linea 506, andato a fuoco lungo via Tuscolana.

Bus in fiamme sulla Tuscolana

Per ragioni da accertare intorno alle 7.30, mentre era in servizio lungo via Tuscolana su un bus della linea 506 si è sviluppato un incendio.

Non ci sono stati problemi per le persone. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti.

La vettura era in servizio da quasi 17 anni.