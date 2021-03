Oggi, 24 marzo 2021, alle ore 8:33 la Sala Operativa ha inviato diverse squadre a Roma, via di Monserrato, per un incendio in appartamento.

Incendio in via Monserrato: morta una donna di 66 anni

Interessata un’abitazione ubicata al terzo piano in una palazzina di cinque. Deceduta una donna di 66 anni, che risiedeva all’interno dell’abitazione avvolta dalle fiamme. La donna, presa dal panico, ha tentato di fuggire dalla finestra cadendo nel cortile interno, prima dell’arrivo dei soccorritori.

Immediati i soccorsi del personale del 118 che ha cercato fin da subito di rianimarla ma per lei non c’è stato nulla da fare.

L’appartamento è stato reso inagibile dai Vigili del Fuoco. Intervenute sul posto tre APS, due botti, un’autoscala , carro teli, carro autoprotettori, Capoturno provinciale e Funzionario di guardia, FF OO.