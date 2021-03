Roma. Sorpresi a consumare cibi e bevande all’interno di un bar ristorante in barba alla normativa anticovid, 6 uomini più il responsabile del locale sono stati sanzionati dalla Polizia di Stato; chiuso per 5 giorni il locale.

I fatti

Durante un normale servizio di controllo del territorio nella zona di competenza, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, hanno notato che un bar ristorante aveva la serranda aperta ed hanno sentito provenire dall’interno voci e musica ad alto volume.

Entrati nel locale i poliziotti hanno trovato 5 uomini seduti al tavolo intenti a consumare cibi e bevande ed una sesta persona, dichiaratasi amica del titolare, alla cassa.

Contattato il figlio del proprietario, responsabile del locale in assenza del padre temporaneamente fuori città, questi si è portato immediatamente sul posto: le sei persone sono state sanzionate per violazione della vigente normativa Nazionale e Regionale, in materia di spostamenti e attività consentite in relazione all’attuale emergenza Covid 19 mentre il responsabile è stato sanzionato per l’inottemperanza alla normativa che vieta l’apertura al pubblico con conseguente chiusura dell’attività per 5 giorni.