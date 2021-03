Nemi, il Comune accompagnerà gli over 70 a vaccinarsi

Il Comune di Nemi in collaborazione alla Protezione Civile Comunale ha organizzato la possibilità di accompagnare tutti i cittadini dai 70 anni in su presso i centri vaccinali.

Vaccino per gli over 70: il Comune accompagnerà le persone

Nemi 23/03 – Proseguono le iniziative di sostegno alla popolazione da parte del Comune di Nemi in questo periodo ancora di emergenza epidemiologica. Per questo è stato istituito un servizio domiciliare che vede la Protezione Civile Comunale pronta ad accompagnare tutte le persone dai 70 in su presso le strutture per la vaccinazione.

Inoltre il Comune di Nemi si rende anche disponibile ad aiutare le persone che hanno difficoltà di accesso agli strumenti digitali seguendo passo passo dalla registrazione del Vaccino fino al giorno della inoculazione.

Credo che questo intervento .- scrive in una nota il sindaco di Nemi Alberto Bertucci – sia soltanto il proseguimento di una serie di iniziative strutturate che hanno visto l’attività del Comune attenta all’emergenza Covid-19.

Nemi e la sua popolazione hanno seguito sempre con cura e attenzione tutte le normative regionali e nazionali rimanendo nella prima fase dell’emergenza un Comune Covid-free.

infatti ad oggi in emergenza nazionale, in termini percentuali, Nemi riporta 1 caso di positività ogni 1000 abitanti.