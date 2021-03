Anas offre opportunità di lavoro: ecco quali sono le figure ricercate

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, Anas è alla ricerca di tecnici professionali da inserire in organico. Ecco la figure ricercate.

Anas offre opportunità di lavoro: i tecnici professionali ricercati

L’ANAS (acronimo di “Azienda Nazionale Autonoma delle Strade”, in precedenza Ente nazionale per le strade”) è una società per azioni italiana, entrata a far parte da gennaio 2018 nel gruppo societario di Ferrovie dello Stato Italiane. Ecco quali sono le figure ricercate:

Tecnico professionale Nuovi Sistemi Impiantistici

Requisiti: laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Ingegneria Gestionale. Inoltre esperienza di almeno 5 anni nella mansione

Tecnico Professionale Smart Road

Requisiti: laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettrotecnica, Fisica, Ingegneria Gestionale. Anche in questo caso, richiesta esperienza di almeno 5 anni nella mansione

Tecnico Professionale Energy Management

Requisiti: conoscenza lingua inglese livello B2, esperienze progettuali. Ancora, gestione integrata delle commesse, gestione dell’innovazione e della ricerca. Infine, conoscenza del software specialistici di progettazione e conoscenze certificate di Project management

Tecnico Professionale Impianti Tecnologici/ST

Requisiti: laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Ingegneria Gestionale. Esperienza di almeno 5 anni nella mansione.

Come candidarsi

Direttamente sul sito ufficiale di Anas, nella pagina dedicata alle offerte di lavoro, potrete cliccare sulla posizione aperta che vi interessa e caricare il vostro curriculum che entrerà a far parte dal database di Anas. Il gruppo ricontatterà i profili ritenuti più interessanti per fissare un primo colloquio.