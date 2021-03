A Frosinone i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale traevano in arresto B.E., 40 enne del posto, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone in data 18 marzo 2021, provvedimento scaturito a causa delle plurime violazioni al regime cui il predetto era sottoposto, opportunamente documentate e comunicate all’A.G. dai militari operanti.

I dettagli

L’uomo, già censito per reati inerenti gli stupefacenti, rapina aggravata, estorsione truffa ed altro, era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico poiché, nel mese di luglio 2019, si era reso responsabile di deflagrazione di una bomba carta ed incendio nei confronti di un’attività commerciale sita in Frosinone, minacciando e provocando lesioni personali al titolare ed ai familiari della medesima attività.