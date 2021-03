Frosinone, sospensione idrica martedì 23 marzo 2021: ecco dove

Si comunica che per lavori di manutenzione sulla rete idrica in via Casilina Nord, martedì 23 marzo si verificherà una sospensione del flusso idrico nel comune di Frosinone.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 : via Casilina Sud (da stuzzicheria fino a Hotel Bassetto), via Stufa Pigna Castello fino incrocio con via Casilina, via Sant’Agata, via Borgo Belvedere, largo don Luigi Guanella, ponte di Chini San Benedetto, via Giovanni Ballina, via Ambrogio Pettorini, parte di via Stazione, via dei Molini, loc. San Nicola;

dalle ore 08:00 alle ore 20:00: parte di via Ponte del Cantoro, via Casilina Nord, via Giovine Tofe Morolo, via Soda Cancello, via Aldo Moro (zona Ponte Grande), via Caduti di Via Fani, via Fornaci, via Maresciallo Simone Cola.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto in giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi