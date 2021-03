Mattinata odierna a Fiuggi i Carabinieri della locale Stazione nel corso di un servizio di controllo del territorio, al fine di prevenire e reprimere reati nonché nel monitoraggio dell’applicazione del DPCM Covid19, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” P.A, classe 2002 di Anagni, già censito per analoghi reati.

Cosa è successo

Il giovane si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’ex stazione, destando il sospetto dei militari che hanno effettuato una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire grammi 0,03 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e grammi 0,07 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. I Carabinieri si sono portati anche presso l’abitazione del ragazzo, sita ad Anagni, ove è stata effettuata una perquisizione domiciliare. Nella camera da letto, custodita all’interno una scatola, è stato rinvenuto un panetto di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso di grammi 70,9 nonché grammi 4,8 di analoga sostanza stupefacente, già divisa in dosi.

La perquisizione

Inoltre sono stati rinvenuti 4 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, 1 bilancino di precisione, 2 trita tabacco, con residui di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” nonché, occultata in una scatola, la somma in contanti di euro 510,00 divisa in banconote di vario taglio quale provento dell’attività illecita esercitata dal ragazzo. Al giovane è stata avanzata anche la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Fiuggi per tre anni, nonché la contravvenzione avendo violato al divieto di spostamento disposto per il contenimento del diffondersi del Covid 19.

La sostanza stupefacente, la somma di denaro e l’altro materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L’A.G. ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.