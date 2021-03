Alatri, Anagni, Paliano, Piglio e Veroli: fioccano multe da parte dei Carabinieri della provincia di Frosinone a chi non rispetta le norme anti-Covid. Le sanzioni comminate negli ultimi giorni:

Le multe

Ad Alatri:

I carabinieri controllavano in varie zone del centro cittadino 7 persone a bordo della propria autovettura ed in orario notturno, senza che fossero in grado di giustificare il motivo del loro spostamento, provvedendo pertanto a sanzionarli;

A Veroli:

I carabinieri identificavano e sanzionavano amministrativamente 2 persone del posto che, fermate in due diverse zone del centro cittadino, non erano in grado di fornire una valida giustificazione circa il loro spostamento dall’abitazione.

Ad Anagni:

Le forze dell’Ordine sanzionavano amministrativamente 4 giovani, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, i quali si erano radunati nei pressi di un esercizio pubblico senza rispettare il distanziamento sociale.

A Paliano:

Due persone venivano sorprese mentre contravvenendo alle disposizioni anti Covid – 19 consumavano delle bevande all’esterno di un esercizio pubblico del centro;

A Piglio:

Controllate 3 persone, di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, le quali girovagavano nel centro cittadino senza essere in grado di giustificare la loro presenza all’esterno delle proprie abitazioni.

Il report dei controlli in Ciociaria degli ultimi giorni

Nella settimana appena trascorsa (da lunedì 8 marzo alla mattinata odierna), i militari del Comando Provinciale Carabinieri hanno intensificato i controlli tesi a contrastare il contagio da Covid – 19, effettuando nell’ambito del territorio dell’intera provincia numerosi servizi finalizzati al rispetto del vigente DPCM.

Nel corso dell’attività, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

COMPAGNIA DI ALATRI:

– persone controllate: n. 69 ;

– mezzi controllati: n. 48 ;

– esercizi pubblici controllati: n. 40 ;

– persone sanzionate amministrativamente: n. 9 ;

– esercizi pubblici sanzionati/sottoposti a chiusura: n. //;

COMUNE DI ANAGNI:

– persone controllate: n. 138 ;

– mezzi controllati: n. 50 ;

– esercizi pubblici controllati: n. 60 ;

– persone sanzionate amministrativamente: n. 9 ;

– esercizi pubblici sanzionati/sottoposti a chiusura: n. //;

COMPAGNIA DI CASSINO:

– persone controllate: n. 378 ;

– mezzi controllati: n. 366 ;

– esercizi pubblici controllati: n. 154 ;

– persone sanzionate amministrativamente: n. 29 ;

– esercizi pubblici sanzionati/sottoposti a chiusura: n. 1 ;

COMPAGNIA DI FROSINONE:

– persone controllate: n. 500 ;

– mezzi controllati: n. 244 ;

– esercizi pubblici controllati: n. 43 ;

– persone sanzionate amministrativamente: n. 35 ;

– esercizi pubblici sanzionati/sottoposti a chiusura: n. //.

COMPAGNIA DI PONTECORVO:

– persone controllate: n. 411 ;

– mezzi controllati: n. 299 ;

– esercizi pubblici controllati: n. 203 ;

– persone sanzionate amministrativamente: n. 11 ;

– esercizi pubblici sanzionati/sottoposti a chiusura: n. 2;

COMPAGNIA DI SORA:

– persone controllate: n. 141 ;

– mezzi controllati: n. 68;

– esercizi pubblici controllati: n. 72 ;

– persone sanzionate amministrativamente: n. 29 ;

– esercizi pubblici sanzionati/sottoposti a chiusura: n. 3;

PER UN TOTALE DI:

– persone controllate: n. 1637 ;

– mezzi controllati: n. 1075;

– esercizi pubblici controllati: n. 572 ;

– persone sanzionate amministrativamente: n. 122 ;

– esercizi pubblici sanzionati/sottoposti a chiusura: n. 6.