Anagni, lunedì 22 marzo 2021 sospensione idrica: ecco le zone interessate

La comunicazione da parte del Comune di Anagni

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla condotta di Via Roma, lunedì 22 marzo 2021 dalle ore 13:30 alle ore 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Anagni.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

• Via Cerere Navicella

• Via Pucinisco

• Via Badia

• Via Fosse della Badia

• Via Tufo Ranzani

• Via Giacomo Matteotti

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).